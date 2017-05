Continuar a ler

Ricardo Santos, por seu turno, precisou de 74 pancadas (três acima do Par do campo) para completar a primeira volta, com quatro birdies, cinco bogeys (uma acima) e um duplo bogey.



O francês Victor Riu lidera destacado após o primeiro dia de prova, com 61 pancadas (10 abaixo do Par). Ricardo Santos, por seu turno, precisou de 74 pancadas (três acima do Par do campo) para completar a primeira volta, com quatro birdies, cinco bogeys (uma acima) e um duplo bogey.O francês Victor Riu lidera destacado após o primeiro dia de prova, com 61 pancadas (10 abaixo do Par).

Tomás Santos Silva foi esta quinta-feira o português mais bem classificado no primeiro dia do Challenger da Andaluzia, em Espanha, em golfe, terminando no grupo dos que terminaram a volta em 43.°.O golfista terminou a primeira volta ao circuito andaluz com 70 pancadas, uma abaixo do Par do campo, com um eagle (duas pancadas abaixo do Par do buraco), três birdies (uma abaixo) e dois duplos bogeys (duas acima).

Autor: Lusa