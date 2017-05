A 2ª edição do Lisboa Challenger arranca hoje (até domingo) no Clube VII (Parque Eduardo VII, em Lisboa), com um quadro principal recheado de grandes valores, entre os quais os portugueses Diogo Rocha – cometeu a proeza de chegar aos oitavos-de-final em 2016 –, Vasco Pascoal e Miguel Oliveira.

"Estou muito entusiasmado. Este é sem dúvida o melhor torneio do ano, pela qualidade da sua organização e por ser em Portugal, competindo junto dos amigos, familiares e o público que nos vai apoiar", considerou Diogo Rocha (63º do ranking mundial), que faz dupla com o espanhol Antonio Luque (50º). "É uma dupla inédita, treinámo-nos apenas ontem [anteontem], mas espero que dê bons resultados. Vamos encontrar na 1ª eliminatória uma dupla fortíssima, os argentinos Cristian German (33º) e Aris Patiniotis (42º), mas são jogadores que conhecemos bem. Vamos dar o nosso melhor e, apesar de terem melhor ranking, vamos lutar pela vitória", explicou Diogo Rocha, que atua hoje (22h15) no court 1.

Continuar a ler

Na mesma apresentação, que decorreu num hotel na Costa de Caparica, Miguel Oliveira (84º), que faz dupla com Vasco Pascoal (96º), também espera dificuldades no confronto de hoje (20h45, no court 1), frente ao espanhol Christian Fuster (76º) e o brasileiro Francisco Gomes (63º): "É uma dupla que acaba de ser formada, mas com jogadores muito cotados. Temos as nossas hipóteses e com o apoio do público poderemos equilibrar. Também quero agradecer à Federação pelo esforço que tem feito pelos atletas. Há desenvolvimento e condições para crescer."

Vasco Pascoal, por sua vez, agradeceu o convite pelo ‘wild card’ e elogiou a "importância de se realizarem torneios desta grandeza" na cidade. Também Jorge Máximo, vereador da Câmara de Lisboa, destacou a visibilidade internacional do evento, que vai servir para reforçar a candidatura de Lisboa a ‘Capital Europeia do Desporto em 2021’. Já o diretor do World Padel Tour (WPT), o espanhol Hernane Ausguste, admitiu que a "modalidade está a crescer bastante em Portugal". Prometeu "um torneio maior do que o do ano passado".

Prévia

O quadro principal terá apenas duas duplas com portugueses, uma vez que Diogo Schaefer e o brasileiro Lucas Silveira da Cunha não conseguiram superar a prévia. O par luso-brasileiro perdeu ontem com os espanhóis Fran Navas e Jorge Señorán, por duplo 6-4.