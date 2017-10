As juniores Joana Moreira, Rita Ferreira e Beatriz Carneiro conquistaram este sábado a medalha de ouro na final ‘all around’ do Campeonato da Europa de ginástica acrobática, que decorre na Polónia. Trata-se da segunda medalha de ouro do trio, depois de na quinta-feira ter ganho a final individual com o exercício dinâmico.Ainda nas finais ‘all around’ juniores, o par constituído por Henrique Branco e Tomás Filipe regressa a casa com a medalha de bronze. "Estas medalhas são a consagração do grande trabalho que os clubes de acrobática estão a fazer em Portugal e do esforço dos treinadores", constatou Luís Arrais, vice-presidente da federação.Em seniores, o par misto constituído por Bruno Tavares e Beatriz Ferreira terminou em quarto no ‘all around’, repetindo o resultado alcançado na quinta-feira na final individual com o exercício dinâmico.