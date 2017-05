Continuar a ler

Tomás Santos Silva, por seu turno, realizou 73 pancadas (duas acima do Par), com dois duplos 'bogeys' (duas acima), três 'birdies' e um 'bogey', enquanto João Carlota fez hoje cinco 'bogeys' e cinco 'birdies', terminando a prova com 147 pancadas, no 112.º.



Ricardo Santos, Tomás Santos Silva e João Carlota falharam o 'cut' no Challenger da Andaluzia em golfe, a decorrer em Espanha, ao terminarem em 51.°, 63.° e 112.º lugares, respetivamente.Ricardo Santos precisou de 68 pancadas (três abaixo do Par do campo) para completar a segunda volta, com cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do Par do buraco) e dois 'bogeys' (uma acima).