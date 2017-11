Continuar a ler

O evento será de distância longa com partida em massa e contará com a participação dos melhores orientistas nacionais, demonstrando o amor que tem em comum pela floresta.



Não retirem o homem da floresta, ensinem-no a amá-la, a respeitá-la e ele cuidará dela toda a vida é o lema do evento.



Os terrenos de mapas de Orientação nas zonas de dunas dos pinhais da Costa Portuguesa arderam cerca de 80%.O Orimondego vai organizar no dia 18 de novembro uma prova de Orientação num dos poucos mapas da região de dunas que escaparam aos fogos. Troféu Ori Mondego será também comemorativo do 3º aniversário do jovem clube da Figueira da Foz.A organização deste evento vai ter, infelizmente não pelas razões certas, uma motivação ainda maior e uma dedicação extra no planeamento e concretização desta etapa da Taça de Portugal de Orientação pedestre, integrada no ranking da Taça de Portugal Vitalis de Orientação, aberto a pessoas de qualquer idade, podendo participar nos escalões de competição ou nos escalões abertos extra competição.