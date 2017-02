As ‘troikas’ estão na moda, até no desporto. Depois da mais famosa de todas ter intervencionado o país, houve outra a fundar em 2015 um novo torneio de ténis português do ATP Tour, a 3Love de Jorge Mendes, Benno van Veggel e João Zilhão. Hoje, novo exemplo, três entidades assinam um protocolo para recuperar o Open de Portugal: a Federação, a PGA de Portugal e o grupo Nau Hotels & Resorts acordaram organizar o Open de Portugal, por três anos.O mais antigo torneio profissional português tinha-se disputado pela última vez em 2010, na Penha Longa, com a vitória do atual capitão europeu da Ryder Cup, Thomas Bjorn. A falta de patrocínios levou à sua suspensão, mas a conjugação de esforços desta nova ‘troika’ permitiu a 55ª edição, com o estatuto de 1º torneio em solo europeu do European Tour de 2017, de 11 a 14 de maio, em Portimão, depois da 1ª Divisão europeia ter passado por 10 países de outros continentes. Os prémios ascendem a meio milhão de euros e conta para o ranking mundial, a Corrida para o Dubai do European Tour e a Corrida para Omã do Challenge Tour. Ricardo Melo Gouveia e Filipe Lima têm entrada direta garantida.As antigas estrelas do futebol, Luís Figo, Ricardo Pereira e Humberto Coelho, aceitaram ser embaixadores da prova, tal como o apresentador Jorge Gabriel. "É o Open da FPG, dos seus filiados e de todos os portugueses, tendo sido, por isso, um dos grandes objetivos apresentados pela atual direção para o mandato em curso", disse-nos Miguel Franco de Sousa, líder da FPG.

Autor: Hugo Ribeiro