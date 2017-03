Continuar a ler

Na variante masculina, Gonçalo Amorim e Miguel Pinto, também da Universidade do Porto, derrotaram na final Tomás Law e Andre Alves, da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, por 3-0.



Por fim, em pares mistos, a Associação Académica de Coimbra quebrou a hegemonia da Universidade do Porto ao conquistar este título. Rodolfo Pedra e Mariana Gonçalves venceram por 3-2, Sara Costa e Gonçalo Amorim, da Universidade do Porto e que tinham conquistado os títulos em pares femininos e masculinos, respetivamente.



Duas duplas da Universidade do Porto sagraram-se campeãs nacionais universitárias de ténis de mesa, com a Associação Académica de Coimbra a vencer a variante de pares mistos.Em femininos, numa final 100% da Universidade do Porto, Joana Mota e Sara Costa venceram Margarida Matos e Inês Teixeira, por 3-0 no encontro decisivo, levando assim o campeonato nacional universitário em pares femininos.