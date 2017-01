Ausente dos octógonos desde julho, o brasileiro Anderson Silva tem retorno marcado aos combates do UFC para 11 de fevereiro, quando entrar em ação diante do norte-americano Derek Brunson, no UFC 208, num combate de Peso Médio, a disputar no Barclays Center, em Brooklyn.Neste combate, o brasileiro, que por muitos é apontado como o melhor da história do UFC, vai procurar travar uma série de cinco combates consecutivos sem qualquer triunfo, iniciada com o desaire com Chris Weidman, em julho de 2013. De lá para cá, somou quatro derrotas e um 'no contest'.Esta luta é a última novidade no cartaz do UFC 208, que será marcado pela estreia da categoria Peso Pena feminina, com a luta entre Holly Holm e Germaine de Randamie.

Autor: Fábio Lima