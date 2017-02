Continuar a ler

Este foi o 34.º triunfo da carreira de Anderson Silva no MMA, mas apenas o primeiros nos últimos seis combates. Silva, diga-se, tem um total de 8 derrotas (metade delas nesta recente sequência).



Germaine de Randamie na história



O UFC 208 ficou igualmente marcado pela estreia de uma nova categoria feminina - peso pena -, na qual a primeira campeã é Germaine de Randamie. A holandesa, de 32 anos, levou a melhor diante da mais conceituada Holly Holm, também por decisão unânime, entrando desta forma para a história do campeonato.



O Spider está de volta. Mais de quatro anos depois da sua última vitória no UFC, o lutador brasileiro Anderson Silva alcançou esta madrugada o regresso aos triunfos no campeonato de artes marciais mistas, ao superar, no UFC 208, o norte-americano Derek Brunson, por decisão unânime.Pese embora os seus 41 anos, o brasileiro exibiu uma excelente forma física, que lhe permitiu superar o seu oponente, oito anos mais novo. Silva colocou de lado o seu jeito descontraído (às vezes visto como fanfarrão...) e assumiu uma postura séria, algo que pode efetivamente ter feito a diferença.

Autor: Fábio Lima