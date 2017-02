O lutador brasileiro Anderson Silva, que no sábado regressou às vitórias mais de quatro anos depois , foi esta quinta-feira suspenso por um mês pela Comissão Atlética do Estado de Nova Iorque. A informação foi avançada pelo portal 'MMA Fighting', que cita razões médicas para esta suspensão ao brasileiro de 41 anos.Anderson Silva poderá regressar aos treinos antes do prazo inicialmente definido, mas apenas se receber luz verde por parte dos médicos do UFC. De referir que Derek Brunson, lutador ao qual Spider venceu no UFC 208, foi também suspenso, mas por apenas sete dias.Para lá deste duo, do UFC 208 resultaram ainda os afastamentos de Ronaldo Jacaré, Glover Teixeira - ambos por sete dias -, ao passo que Holly Holm foi suspensa por 45 dias e Dustin Poirier por um tempo indeterminado.

Autor: Fábio Lima