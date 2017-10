Demetrious Johnson fez história com este golpe genial

Tony Ferguson fica com o título de peso leve



Ainda que no cartaz estivesse Demetrious Johnson, o main event do card da T-Mobile Arena, em Las Vegas, foi para outra decisão - ainda que neste caso fosse para o título interino -, a do peso leve. Aí o vencedor foi Tony Ferguson, que levou a melhor ante Kevin Lee, com uma submissão bem sucedida no terceiro assalto.



Agora, com o título interino no bolso, Tony Ferguson aponta mais alto e quer o cinturão absoluto. Para tal, já lançou o desafio: "Onde estás McNuggets? Seu m***! Vou encher-te de porrada! Vem cá tentar tirar-me o cinturão!". A provocação tinha um destinatário óbvio: Conor McGregor.



Resultados do main card



Peso leve (título): Tony Ferguson derrotou Kevin Lee

Peso mosca (título): Demetrious Johnson derrotou Ray Borg

Peso pesado: Fabrício Werdum derrotou Walt Harris

Peso mosca: Mara Romero Borella derrotou Kalindra Faria

O lendário Anderson Silva já tinha sido igualado há uns meses e agora já é mesmo passado. Demetrious Johnson é novo detentor a solo do recorde de defesas consecutivas do cinturão no UFC (11), depois de esta madrugada, no UFC 216, ter levado a melhor sobre Ray Borg, com uma submissão no quinto e derradeiro assalto. Um triunfo que mantém o lutador no topo da sua categoria, o peso-mosca (-57 kg), e que também o 'segura' no número um na tabela global dos lutadores do UFC.Johnson, de 31 anos, havia dominado o duelo até então e já era dado como vencedor antecipado nessa altura, mas decidiu colocar a cereja no topo do bolo, finalizando o adversário com um golpe que deixou todos impressionados (venceu mesmo o prémio de movimento do evento). Para a história fica este triunfo, que amplia para 27 a lista de êxitos no MMA (soma ainda duas derrotas e um empate).

Autor: Fábio Lima