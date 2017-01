Floyd Mayweather continua a ser uma figura que ultrapassa as fronteiras da modalidade que pratica. O campeão de boxe teve um intenso duelo de palavras com Conor McGregor e começou a ser destacado no mundo das MMA e mais especificamente no UFC. Desta vez, o irreverente lutador de boxe não apontou ao craque irlandês, mas sim a... Ronda Rousey.

"Eu vou trabalhar com ela se ela estiver disposta a trabalhar comigo. Não tenho nada contra ninguém, estamos dispostos a trabalhar com ela", revelou aos microfones da TMZ Sports.

Recorde-se que nos últimos anos, Ronda Rousey e Floyd Mayweather já tiveram alguns "duelos". Primeiro, o presidente do UFC, Dana White, garantiu que em caso de combate, a ex-judoca venceria o campeão de boxe. Em resposta, Mayweather anunciou não conhecer Ronda. Agora o ambiente parece estar mais desanuviado e os problemas foram afastados para trás das costas. Será que teremos parceria em breve?

Autor: João Seixas