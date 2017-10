Durante as últimas semanas, logo depois do combate de Conor McGregor e Floyd Mayweather, o mundo do UFC começou a criar o rumor de que seria Nate Díaz o adversário do irlandês no seu regresso ao UFC. Ambos os atletas falaram sobre isso, mas ao que parece o terceiro duelo entre ambos terá de esperar. É que, segundo se pode entender pelas palavras de Dana White, o próximo oponente de McGregor é Tony Ferguson, lutador norte-americano que na madrugada de domingo assegurou o título interino de peso-leve no UFC 216 "Temos o campeão e o campeão interino: essa é a única luta a ser realizada agora", garantiu White, que depois deixou claro que nunca esteve em cima da mesa o terceiro embate entre McGregor e Díaz: "Não é verdade. Nunca tivemos uma conversa sobre isso". E para quando essa luta? Dana não adiantou uma data exata, mas garantiu que o Notorious "quer voltar a lutar este ano".

Autor: Fábio Lima