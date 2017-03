Todos nós temos uma ou outra gravação de quando tínhamos tenra idade. Normalmente aparecemos a fazer macacadas para a família ou a soprar um bolo de aniversário. Mas quando Khabib Nurmagomedov, lutador da UFC, mete a cassete VHS para relembrar os tempos de miúdo, vê estas imagens, do dia em que lutou contra um urso. Cada um com as suas memórias...





Autor: João Seixas