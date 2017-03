Continuar a ler

Derrotado pela terceira vez consecutiva, Belfort tem até ao momento um registo global de 25 vitórias e 14 derrotas na sua carreira das artes marciais mistas.



Resultados do UFC Fight Night 106



Kelvin Gastelum-Vitor Belfort, TKO (1.º round)

Maurício Rua-Gian Villante, TKO (3.º round)

Edson Barboza-Beneil Dariush, KO (2.º round)

Ray Borg-Jussier Formiga, decisão unânime

Bethe Correia-Marion Reneau, empate

Aos 39 anos, a escassas semanas de completar 40, o brasileiro Vítor Belfort anunciou esta madrugada, depois de ter sido derrotado no UFC Fortaleza, que o seu próximo combate no campeonato de artes marciais mistas será o seu derradeiro a nível profissional. A data desse derradeiro combate ainda está por anunciar, mas tudo indica que seja para breve."Chegou a hora de encerrar o meu capítulo como lutador profissional. O meu corpo já não é a mesma coisa para o treino, é muita dor. São mais de 14 cirurgias que eu já tive. Deixei tudo no octógono, fiquei triste de não dar a vitória para os meus compatriotas mas faz parte. Treinar para cinco rounds é muito sacrificante para o corpo. Estava muito bem, mas ele conectou uns golpes muito bons, foi a noite dele hoje", admitiu o brasileiro, pouco depois de ser derrotado pelo norte-americano Kelvin Gastelum, num combate de peso médio resolvido logo no primeiro assalto.

Autor: Fábio Lima