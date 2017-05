Na quarta participação da equipa portuguesa de voleibol numas Universíadas, a seleção nacional integra o grupo B da competição. O sorteio, que decorreu no encontro entre chefes de missão e ditou que Portugal vá medir forças com as congéneres de Ucrânia, Coreia do Sul, Letónia e México, foi favorável às aspirações portuguesas que têm hipóteses de qualificação para a segunda fase.É pelo menos essa a opinião do selecionador nacional de voleibol, Hugo Silva, mesmo sabendo que "a Coreia do Sul e a Ucrânia são países com uma grande tradição no voleibol". Ainda assim, considera que "as restantes equipas estão ao nível de Portugal, o que permite ter boas possibilidades de lutar por uma fase seguinte".As Universíadas de Taipé realizam-se entre os dias 19 e 30 de agosto e contam com mais de 12 mil atletas sendo a maior competição multidesportiva do mundo universitário.

Autor: João Lopes