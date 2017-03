Continuar a ler

No entanto, com um 2º lugar em femininos, a Universidade de Lisboa conquistou os Campeonatos Nacionais Universitários de pares masculinos e de pares mistos. Nos masculinos, Bernardo Atilano e Ângelo Silva venceram também por 2-0, Pedro e Rui Mendes, da Associação Académica de Coimbra.Nos pares mistos, Maria Margarida Rodrigues e Ângelo Silva juntaram-se e derrotaram Joana Amaral e Ruben Vieira, da Associação Académica da Universidade do Minho, por dois parciais contra zero.A Universidade de Lisboa venceu assim duas variantes e conquistou um 2º lugar, com a Universidade do Porto a vencer uma das variantes. A Associação Académica de Coimbra e a Associação Académica da Universidade do Minho conquistaram ambas um 2º lugar.O Campeonato Nacional Universitário de Badminton em pares decorreu em Lisboa e contou com a organização local da Federação Académica do Instituto Politécnico de Lisboa, tendo inscritos perto de cinquenta atletas