Vários campeões europeus universitários e medalhados em competições internacionais estiveram presentes e muitos deles acabaram por justificar o favoritismo.No que toca à variantes de combates, Rui Bragança, da AAUM, justificou o seu favoritismo ao vencer na categoria de -68 kgs.Também do Minho, triunfaram Nuno Costa, em -63kgs, Júlio Ferreira, em -74kgs, Michel Fernandes em -80kgs e Ricardo Gomes em -87 kgs. A quebrar a hegemonia minhota, esteve Gonçalo Faustino, da FMH, que venceu em -58 kgs.Em femininos, Patrícia Bastos, da AAUM, venceu em -49 kgs, Gabriela Garcia, do Politécnico do Porto, em -53 kgs, Joana Cunha, da AAUM, em -57 kgs, Teresa Araújo, da AEISSSP, em -62 kgs e, por fim, Beatriz Domingues, da AAULL, em -67 kgs.Em Poomsae, categoria técnica, em Dan Individual, Diogo Ramalho, da AEFCL e Gabriela Martins, do P. Porto sagraram-se campeões nacionais universitários.Na categoria de Kup Individual os títulos foram entregues a Catarina Grilo e Gustavo Passos, ambos da AEIST, que em dupla conquistaram o título de pares da mesma categoria.O troféu coletivo foi assim conquistado pela Associação Académica da Universidade do Minho, relegando o Politécnico do Porto e a Universidade do Porto para os 2.º e 3.º lugares, respetivamente.Este campeonato nacional universitário de taekwondo funcionou também como uma antecâmara para a Universíada de Taipé, que se disputa este ano, e na qual vários destes atletas lutam por um lugar naquele que é o maior evento multidesportivo universitário.Na última Universíada, em 2015, o atleta olímpico Rui Bragança conquistou uma medalha de prata.De referir ainda que, nesta prova, estiveram presentes os seis atletas que integraram o projeto de preparação olímpica para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em taekwondo, embora apenas Rui Bragança tenha marcado presença.