Por fim, nos 400m, Jorge Colaço, da NOVA, e Cátia Azevedo, também ela atleta olímpica, em representação da AE da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, foram os vencedores.



Nas provas de maior distância, Gonçalo Casimiro, da NOVA, e Amélia Vitorino, da AE da Faculdade de Motricidade Humana, venceram os 1.500 metros, enquanto Filipe Fraqueiro, da AAUBI, e Daniela Sousa, da U. Porto, venceram os 3.000 metros obstáculos.



Nos 5.000 metros, os vencedores foram Ana Lopes, da U. Porto, e Filipe Vitorino, do Instituto Politécnico de Santarém, enquanto nos 10 quilómetros marcha, Laura Leal, da AA da Universidade do Algarve, e Amaro Teixeira, da AAUBI, conquistaram o primeiro lugar da classificação.



Para encerrar a competição, a prova de estafetas foi vencida, em masculinos, pelo Instituto Politécnico de Leiria e, em femininos, pela Universidade do Porto. Com estes resultados, o troféu coletivo foi conquistado pela Universidade do Porto, que relegou o Instituto Politécnico de Leiria para o 2.º lugar e a Universidade Nova de Lisboa para o 3.º.



O campeonato nacional universitário de atletismo, em pista ao ar livre, contou com a organização local da Associação Académica da Universidade do Algarve e disputou-se em Faro.





Já no triplo salto, os novos campeões nacionais universitários são Suzana Cruz e Oleksandr Lyaschenk, ambos do Instituto Politécnico de Leiria. No salto com vara, a olímpica Marta Onofre venceu em femininos e Diogo Ferreira, em masculinos, também eles oriundos do mesmo clube, a AA da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.Nos lançamentos, no dardo, Cláudia Ferreira, da U. Porto, e Tiago Aperta, da AE da Universidade Europeia, conquistaram as medalhas de ouro, enquanto no peso, Diana Hernandez, da AAUAv, e Daniel Santiago, da AE do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, foram os vencedores.No disco, Juliana Pereira, da AEESCS, e Alexandre Almeida, da Associação Académica da Universidade da Beira Interior, foram os primeiros classificados, enquanto no martelo, a Universidade do Porto venceu nas duas vertentes por intermédio de Francisco Costa e Mariana Pinto.Nas provas de velocidade, Pedro Vila Cova, da U. Porto, venceu os 100 metros barreiras, enquanto nos 110m barreiras, foi Eva Vital, da AAULHT, a conquistar a medalha de ouro. Nos 100 metros, Diogo Antunes, da AE do Instituto Superior de Economia e Gestão, e Ana Moreira, da AE da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sagraram-se os novos campeões nacionais universitários.