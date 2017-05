A Universidade do Porto sagrou-se tricampeã nacional de pólo aquático, após vencer no domingo os quatro jogos que disputou em Tabuaço, Vila Real.Por seu lado, a Associação Académica da Universidade do Minho ficou no 2.º lugar, após perder com a equipa portuense por 16-4. No terceiro lugar ficou a Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, depois de perder com os dois primeiros mas triunfar diante da Associação Académica da Universidade de Évora e da Universidade de Aveiro.

Autor: Luís Miroto Simões