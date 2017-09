Continuar a ler

Para chegar à elite do surf mundial, na qual já está Frederico Morais, Vasco Ribeiro precisa de terminar a época nos 10 primeiros classificados do circuito de qualificação, onde contabiliza neste momento 8.470 pontos.Em declarações à agência Lusa, à margem da apresentação da prova cascalense, que decorreu em Carcavelos, o atual número 25 do ranking de qualificação referiu que a estratégia passa por "pensar 'heat' a 'heat'" e que para o alcançar o objetivo "só interessa se ultrapassar os quartos de final".Relativamente ao 'wild card' recebido para participar no Meo Rip Curl Pro, em Peniche, devido à conquista do campeonato nacional na passada semana, o surfista luso mostrou-se "privilegiado por poder competir entre os melhores" e ao lado de 'Kikas', mas não quis prometer uma eventual prestação tão bem conseguida, quando alcançou as meias finais, em 2015.O compatriota Frederico Morais também marcou presença na conferência e, apesar de não ser obrigado participar na prova cascalenses, fez questão de poder surfar na sua praia."É o meu mundo do surf. Sou conhecido como atleta de Cascais, é um prazer competir em Cascais, ter esta oportunidade de surfarmos a nossa onda e de corrermos atrás do nosso sonho", confessou o atual 11.º classificado da hierarquia mundial.Por fim, o português Miguel Blanco, que também recebeu um 'wild card', mas para participar na prova de Cascais, espera conseguir uma boa prestação para fazer companhia a 'Kikas' e Vasco Ribeiro na décima e penúltima prova do circuito mundial de surf, em Peniche."Gostava muito de voltar a competir em Peniche e sim, talvez possa ter influência a minha prestação aqui. Mas ter oportunidade competir num QS [circuito de qualificação] de 10.000 pontos é ótimo e sendo local tenho vantagem. Tenho que ir campeonato a campeonato e dar o melhor", concluiu.O EDP Billabong Pro Cascais decorre entre os dias 26 de setembro e 05 de outubro, nas praias de Carcavelos ou Guincho, em Cascais.