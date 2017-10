Continuar a ler

Na quinta bateria da primeira ronda, o campeão do mundo de juniores em 2014 e semifinalista da prova penicheira em 2015 somou 3,64 pontos (0,57 e 3,07), insuficientes perante os 9,2 (5,17 e 4,03) de Smith, que se qualificou para a terceira eliminatória, enquanto o brasileiro Italo Ferreira, com 2,04 (1,17 e 0,87), vai acompanhar o português na repescagem."A estratégia passa por estar ativo e tentar estar no sítio certo, mas o mar está a crescer e há poucas ondas boas. É ótimo sentir o apoio dos portugueses aqui na praia, não há nada como competir em casa", frisou Vasco Ribeiro.Além de Smith, também o havaiano John John Florence, campeão do mundo e líder do circuito, já assegurou a passagem à terceira eliminatória, tal como os australianos Julian Wilson, Matt Wilkinson, Ethan Ewing e Josh Kerr, que relegou o brasileiro Gabriel Medina, campeão do mundo em 2014 e atual terceiro do ranking, para a repescagem.Ainda na primeira ronda, Frederico Morais, 13.º da hierarquia, vai disputar o 12.º e último 'heat', com o australiano Mick Fanning, campeão do mundo em 2007, 2009 e 2013 e atual 12.º do 'ranking', e com o brasileiro Ian Gouveia, 25.º.O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal decorre até 31 de outubro.