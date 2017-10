Continuar a ler

"Sinto-me bem, o mar está incrível. Poder fazer um 'heat' com o John John, o melhor surfista de tubos do mundo, foi uma ótima experiência. Saio com a terceira ronda, mas foi uma grande aprendizagem e agora venham as provas do Havai", afirmou Vasco Ribeiro.



No sexto 'heat', o campeão português somou 13,73 pontos, contra 14,74 de John John, e não encontrou argumentos para contestar os 5,9 da sua última onda.



O 'wild card' português Vasco Ribeiro enalteceu este domingo a aprendizagem e a motivação obtidas na etapa de Peniche do circuito mundial de surf, para enfrentar as últimas etapas de qualificação, no Havai.Depois de ter chegado às meias-finais da prova portuguesa em 2015, também como convidado, o campeão do mundo de juniores de 2014 terminou o campeonato na praia de Supertubos no 13.º lugar, após ser eliminado na terceira ronda pelo havaiano John John Florence, detentor do título mundial e líder do circuito.

Autor: Lusa