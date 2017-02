Victoria Kaminskaya bateu o recorde absoluto dos 200 metros estilos no Meeting Internacional de Lisboa. A nadadora do Estrelas S. João de Brito concluiu a distância em 2.14,51 minutos, melhorando o anterior máximo (2.14,76) que já lhe pertencia desde 28 de maio de 2016, em Coimbra.A nadadora olímpica no Rio de Janeiro venceu a competição à frente da também olímpica a húngara Evelyn Verraszto (2.15,76). Diana Durães (Benfica), que ontem bateu o recorde absoluto dos 200 livres e sénior dos 800 livres, foi terceira com 2.19,46.

Autor: Diogo Jesus