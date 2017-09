McGregor questionou 'Quem é este c******?' e teve resposta à altura

Já diz o ditado: a vingança é um prato que se come frio. E Jeremy Stephens assim o fez. Há 11 meses, o lutador norte-americano foi rebaixado por Conor McGregor durante uma conferência de imprensa. "Mas quem é este c******?', questionou McGregor, quando foi desafiado por Stephens. A plateia riu-se do norte-americano, que agora respondeu à provocação... e a mãe de McGregor está metida nisso.Jeremy Stephens esperou pelo momento certo e esse chegou na quinta-feira, dia em que o lutador norte-americano publicou no Twitter uma fotografia ao lado da mãe de Conor McGregor com a legenda: #YourMomKnowsWhoDaFook.O tweet de Stephens recebeu mais de 3,5 mil 'likes' e foi partilhado por mais de 1,6 mil pessoas. Haverá reação de McGregor?