Continuar a ler

No Salto em Comprimento, Teresa Vaz Carvalho, da AE da Escola Superior de Comunicação Social venceu, batendo também o recorde nacional universitário, enquanto em masculinos foi Ivo Tavares, vice-campeão nacional absoluto, a conquistar o 1.º lugar.No Salto com Vara, Filipe Corceiro, em representação da AE do Instituto Superior Técnico conquistou o 1.º lugar, enquanto na variante feminina, o lugar mais alto do pódio foi para Beatriz Baptista, da Universidade do Porto.No Lançamento do Peso, Cristiana Campos, da Académica de Coimbra e Alexandre Almeida, da AA da Universidade da Beira Interior, sagraram-se campeões nacionais universitários.Nas provas de velocidade, Paulo Conceição da NOVA, bisou, ao conquistar também os 60m barreiras, variante que em femininos foi para Catarina Fernandes, que também repetiu a presença no lugar mais alto do pódio. Nos 60m planos, Rafael Jorge, da AE da Faculdade de Motricidade Humana e Sofia Duarte, do Instituto Politécnico de Santarém, foram os vencedores.Nos 400m, as vitórias foram para Bernardo Pereira, do Instituto Politécnico de Leiria, a jogar em casa, e para Andreia Crespo da AE da Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa. Já nos 800m, Wilson Conniott, também do IPL e Solange Fernandes, da AEFMH, foram consagrados como campeões nacionais universitários.Nas estafetas 4x200m, a Universidade do Porto conquistou o título em femininos, enquanto o Instituto Politécnico de Leiria conquistou o lugar mais alto do pódio em masculinos.Nas distâncias mais longas, Gonçalo Casimiro, da NOVA e Ana Lopes, da Universidade do Porto, conquistaram o título nacional universitário dos 3000m, enquanto Laura Lea, da AA da Universidade do Algarve venceu nos 3000 marcha e Amaro Teixeira, da AAUBI, venceu nos 5000m marcha.Susana Feitor, marchadora olímpica e chefe da missão portuguesa às Universíadas de Taipé em 2017 fez um balanço muito positivo da prova, "que mostrou a evolução do desporto universitário, não só em numero de pessoas, com mais de 250 atletas inscritos, mas em qualidade, contando com vários atletas que procuram no mundo universitário cimentar mais um patamar de uma carreira no atletismo".