O espectáculo do wrestling regressa a Portugal dia 1 de maio, a partir das 16 horas no Pavilhão dos Leões de Porto Salvo, no concelho de Oeiras.

Algumas das grandes estrelas mundiais do Wrestling Profissional irão fazer parte da Tour Mundial da WSW - World Stars of Wrestling, que passa pelo nosso país.

Como cabeças de cartaz teremos o atleta norte-americano "The Master" Chris Master e o porto-riquenho Carlyto, que passaram pela WWE e foram múltiplas vezes campeões em diversas categorias. Mas há mais craques em ação: Chris Master - Campeão de equipas na WWE; Carlyto: Campeão de Equipas, Campeão Intercontinental e Campeão Estados Unidos na WWE; Bammer: Atual Campeão Europeu "Big" Sean O'Hagan (O Gigante Irlandês, Homem mais Forte da Irlanda) Dave Mastiff: Campeão Inglês da World Of Sport; "The Vigilante" Johnny Moss (Inglaterra) "The Wonderkid" Jonny Storm (Já passou pela ROH e TNA - Inglaterra - Campeão de Equipas na 1PW) "Phoenix" Jody Fleisch (Já passou pela ROH - Inglaterra - Campeão de Equipas na 1PW - Inglaterra) Darren Burridge (Inglaterra) Kelly (Portugal) Juan Casanova (Espanha) Salvador (Atual Campeão Nacional português) Pegasus (Portugal) Korvo (Portugal) No que diz respeito ao combate para o Título Mundial (interino) da WSW, decidido num combate sem desqualificações entre Chris Master e Carlyto e ainda o Título Europeu da WSW, que será disputado entre o atual campeão, Bammer e o vencedor de uma Battle Royal com os atletas europeus presentes no evento. Os bilhetes estão a venda a partir desta sexta-feira nos locais habituais. Mais informações em www.worldstarsofwrestling.com





Autor: João Seixas