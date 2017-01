Continuar a ler

Paralelamente, decorre o Torneio Nacional de Honra, que continua a ser liderado pelo jogador mais jovem em prova, Bruno Martins, de apenas 13 anos, que soma 4,5 pontos.



Classificação do Torneio de Mestres:

1.º António Fernandes (Filiados na FPX), 5 pontos

2.º Sérgio Rocha (FC Barreirense), 3,5

3.ºs Vasco Diogo (Académica de Coimbra) e Luís Galego (Assembleia Figueirense), 3

5.ºs Pedro Rego (CXAE.D.Filipa de Lencastre) e Luís Sousa Reis (AX Portugal/Atlantidiagonal), 2,5

7.º António Pereira dos Santos (Sporting), 2

8.º André Fidalgo (SantoAntoniense), 1,5

9.ºs João Cordovil (Filiados na FPX) e José Padeiro (O Amanhã da Criança), 1



O grande mestre António Fernandes manteve um registo 100 por cento vitorioso e aumentou a vantagem na liderança do Torneio de Mestres de xadrez. Após cinco jornadas, Fernandes, atual campeão nacional, soma 5 pontos, mais 1,5 do que o mais direto perseguidor, o mestre internacional Sérgio Rocha.Na quinta ronda do torneio, que decorre até domingo no hotel Altis Park, em Lisboa, Fernandes bateu Pedro Rego, enquanto Rocha empatou com o grande mestre Luís Galego.

Autor: João Lopes