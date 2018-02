Continuar a ler

Waring e Southgate, os líderes do torneio, que distribui prémios de 1,4 milhões de euros, seguem com 65 shots (sete abaixo).



O português Ricardo Melo Gouveia terminou esta quinta-feira no 111.º lugar a primeira volta do NBO Open, em Omã, prova do circuito europeu, que é liderada pelos ingleses Paul Waring e Matthew Southgate.Melo Gouveia, que segue empatado com outros dias jogadores, parte para a segunda volta com 75 pancadas (três acima do par 72), depois de ter marcado quatro bogeys (uma acima) e um birdie (uma abaixo).

Autor: Lusa