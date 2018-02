Continuar a ler

Melo Gouveia, que em novembro de 2015, no campo onde se joga o NBO Open, o Al Mouj Golf, se sagrou campeão do Challenge Tour, a segunda divisão do golfe europeu, ficou a quatro pancadas do cut.



O português Ricardo Melo Gouveia falhou esta sexta-feira a presença nas duas voltas decisivas do NBO Open, em Omã, prova do circuito europeu, depois de ter concluído o segundo dia de competição com um agregado de 148 pancadas.Depois de ter marcado 75 shots na primeira volta, Melo Gouveia entregou um cartão com 73 pancadas (uma acima), após marcar um duplo bogey (duas acima), um bogey (uma acima) e dois birdies (uma abaixo).

Autor: Lusa