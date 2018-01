Continuar a ler

Vencedor por oito vezes no célebre percurso de Torrey Pines, Tiger Woods, atual 647.º da hierarquia mundial, tenta um novo regresso ao mais alto nível, depois de ter sido submetido a quatro operações às costas nos últimos três anos.



"Foi bom regressar à competição, mesmo tendo-me sentido um pouco enferrujado", afirmou o vencedor de 14 títulos do Grand Slam, o último há quase uma década, na edição 2008 do Open dos Estados Unidos.



A prova é liderada pelo norte-americano Tony Finau, com 65 pancadas, sete abaixo do par, depois de uma primeira volta com nove 'birdies' e dois 'bogeys'. Vencedor por oito vezes no célebre percurso de Torrey Pines, Tiger Woods, atual 647.º da hierarquia mundial, tenta um novo regresso ao mais alto nível, depois de ter sido submetido a quatro operações às costas nos últimos três anos."Foi bom regressar à competição, mesmo tendo-me sentido um pouco enferrujado", afirmou o vencedor de 14 títulos do Grand Slam, o último há quase uma década, na edição 2008 do Open dos Estados Unidos.A prova é liderada pelo norte-americano Tony Finau, com 65 pancadas, sete abaixo do par, depois de uma primeira volta com nove 'birdies' e dois 'bogeys'.

O norte-americano Tiger Woods terminou quinta-feira na 84.ª posição a primeira volta do Farmers Insurance Open, no seu regresso ao circuito profissional norte-americano de golfe (PGA) um ano depois.Tiger Woods, de 42 anos, entregou um cartão com 72 pancadas, igualando o par do campo, ao fazer três 'birdies' (uma pancada abaixo do par), nos buracos 6, 10 e 16, e outros tantos 'bogeys', nos buracos 1, 5 e 13.

Autor: Lusa