43' - Gonçalo Alves falha o livre direto. Boa defesa de Trabal.



43' - Cartão azul para Adroher e livre direto para o FC Porto.



42' - GOLO DO BENFICA, Adroher (6-2). Recuperação de bola do espanhol, que isolado finaliza com nota artística para o melhor golo da partida.



41'- Incrível momento na partida, com o Benfica a falhar vários contra-ataques sucessivos em situação de superioridade numérica...



40' - Dois para zero no ataque do Benfica, mal aproveitado por Nicolia, que falha a baliza.



38' - GOLO DO FC PORTO, Vítor Hugo (5-2). Os dragões voltam à discussão da partida e marcam segundos depois de ficarem em igualdade numérica. Pedro Nunes fica furioso...



36' - Disparo poderoso de Diogo Rafael, mas Filipe defende e evita o sexto.



35' - GOLO DO BENFICA, Adroher (5-1). O Benfica consegue finalmente converter uma bola parada e aumenta ainda mais os números na Luz.



35' - Nicolia também falha o livre direto pela 10.ª falta do FC Porto e na sequência do lance o FC Porto fica reduzido a dois jogadores de campo, com dois cartões azuis...



34' - Hélder Nunes falha o livre direto, resultante da 10.ª falta das águias. Boa defesa de Trabal.



34' - GOLO DO BENFICA, João Rodrigues (4-1). Jogada muito semelhante, mas desta feita foi Nicolia a assistir João Rodrigues, que fuzila Filipe.



33' - GOLO DO BENFICA, João Rodrigues (3-1). Grande golo do internacional português após passe de Diogo Rafael, a aumentar a vantagem das águias.



32' - Grande defesa de Trabal, a negar o golo a Jorge Silva após um excelente contra-ataque do FC Porto.



30' - Perdida de Hélder Nunes, na cara de Trabal!



28' - Contra ataque do Benfica, mas Valter Neves não consegue finalizar. Jogo muito confuso nesta fase.



17H15: Arranca a segunda parte.



25' - Intervalo na Luz. O Benfica vai para os balneários a vencer por 2-1.



22' - Time out para o FC Porto.



21' - GOLO DO BENFICA, Miguel Rocha (2-1). Filipe ainda travou o primeiro remate, mas na recarga o português não perdoou.



18' - Falha João Rodrigues. Grande jogada de Jordi Adroher, mas o internacional português falha na cara de Filipe!



17' - Perigo! Rafa atira ao poste da baliza de Trabal.



17' - Grande defesa de Filipe! Nicolia aparece isolado, mas o guardião do FC Porto volta a evitar com sucesso o golo dos encarnados.



16' - Grande oportunidade para Valter Neves, mas Filipe evita o golo com uma boa defesa.



13'- Time-out para o Benfica.



12' - Fase mais morna do jogo, sem que nenhumas das equipas crie grandes situações de perigo...



8' - Que perigo! Gonçalo Alves aparece na cara de Trabal, mas o guardião encarnado evita o segundo dos azuis e brancos.



6' - GOLO DO FC PORTO, Jorge Silva (1-1). Bela assistência de Hélder Nunes para Jorge Silva, que finaliza para o empate.



4' GOLO DO BENFICA, João Rodrigues (1-0). Grande passe de Nicolia e João Rodrigues finaliza sem chance para Filipe!



3' - João Rodrigues atira ao poste e falha o penálti. O Benfica continua a falhar ocasiões soberanas e tem mais um jogador em campo...



3' - Penálti para o Benfica. Vai bater João Rodrigues.



1' - Nicolia falha o livre direto! O argentino tentou marcar diretamente, mas Filipe Magalhães evita o golo.



1' - Cartão azul para Hélder Nunes e livre direto para o Benfica.



1' - Perigo! João Rodrigues aparece em posição perigosa, mas falha o alvo.



16H30: Arranca a partida!



16H28: As equipas já estão a postos. Vai começar!



- Benfica, líder do campeonato só com vitórias, e o FC Porto, segundo classificado, defrontam-se este sábado, a partir das 16h30, no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, num encontro a contar para a 11.ª jornada da prova.



- As águias querem segurar a liderança isolada da prova, ao passo que os dragões, que bateram os encarnados no único confronto entre as equipas esta época, na Supertaça, podem assumir a liderança em caso de triunfo no terreno do rival.



Eis os cincos iniciais na Luz:



Benfica: Trabal; Diogo Rafael, Válter Neves, Carlos Nicolia e João Rodrigues



FC Porto: Filipe; Reinaldo, Hélder Nunes, Gonçalo Alves e Jorge Silva







O Benfica derrota o FC Porto por 8-4 e aumenta a vantagem no topo do campeonato. As águias têm agora 5 pontos de vantagem para os dragões e 6 para a Oliveirense, que tem menos um jogo (amanhã, com o Sporting).Mais um grande golo de Vítor Hugo, que volta a reduzir para os dragões.Contra-ataque perfeito do Benfica e póquer do internacional português.Grande passe de Nicolia para João Rodrigues, que falha na cara de Filipe.Conversão perfeita de um penálti, sem chances para Trabal.Não foi à primeira... foi à segunda. O capitão do Benfica aumenta a vantagem depois de uma primeira boa defesa de Filipe.João Rodrigues falha o penálti.Hélder Nunes falha o livre direto e na sequência do lance é penálti para o Benfica. Cartão azul para Reinaldo Garcia e cada uma das equipas tem agora apenas 4 jogadores em campo.

Autor: José Morgado