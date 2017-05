A cinco jornadas do fim do campeonato a luta pelo título está ao rubro e o FC Porto – 3º classificado, a 2 pontos do líder Oliveirense e a 1 do Benfica – não pode dar-se ao luxo de perder qualquer jogo, sob pena de ver os principais adversários nesta corrida fugirem. Por isso o encontro de hoje com o Sporting, no Dragão Caixa, é de primordial importância para os azuis e brancos, conforme contou ao site do clube o capitão Hélder Nunes.

"Sentimos que esta é a fase do tudo ou nada. Este jogo é muito importante para a luta pelo título e sabemos que perdendo podemos ficar fora dessa luta. Como queremos continuar nela temos de vencer", avisou o jogador portista.

Continuar a ler

O Sporting surge nesta partida já sem ambições de chegar ao título (é 4º, a 9 pontos da Oliveirense), mas o treinador Paulo Freitas assegura que a equipa só pensa num resultado. E explica porquê: "Não representamos um clube qualquer, vestimos a camisola do Sporting e temos muito orgulho nisso." Nas restantes partidas, a Oliveirense visita a Sanjoanense e o Benfica vai a Paço de Arcos.

Autor: Isabel Dantas