"Confirma-se o pior cenário para André Azevedo e para a Juventude Viana. O atleta não vai jogar mais até final da temporada.



André Azevedo lesionou-se com gravidade na face, no encontro com o Paço d` Arcos no passado dia 27 de janeiro, e ainda se encontra internado no hospital de Santo António no Porto. Azevedo já foi submetido a uma primeira cirurgia e vai ter que voltar a ser intervencionado cirurgicamente.



O atleta encontra-se bem (dentro do possível) e agradece o carinho e apoio que tem recebido.



A Juventude de Viana emitiu esta terça-feira um comunicado no Facebook onde dá conta que André Azevedo não joga mais esta época. O jogador foi atingido com uma bolada na cara no jogo com o Paço de Arcos, no dia 27 de janeiro, foi submetido a uma primeira cirurgia a um olho e agora voltará à mesa de operações, para corrigir o maxilar.