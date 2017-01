Continuar a ler

A iniciar um ciclo de jogos muito difíceis – defronta em dois meses os restantes primeiros classificados da edição anterior (FC Porto, Oliveirense, OC Barcelos e Valongo) e ainda realiza jogos da Liga Europeia –, o Benfica quer aproveitar o fator casa para vencer este clássico. "Estamos preparados para os jogos que se avizinham. Sabemos que é um momento importante, mas não será decisivo. O próximo jogo é um clássico, carregado de emoções entre duas grandes equipas, que têm as mesmas aspirações. Esperamos um jogo difícil, que esperamos obviamente vencer", disse o treinador do Benfica, Pedro Nunes, na BTV.



Equilíbrio



Face ao que as duas equipas já produziram esta época, espera-se um jogo de grande equilíbrio. "São duas equipas perfeitamente identificadas uma com a a outra. Nós somos mais fortes no ataque e eles melhores na defesa e isso demonstra o equilíbrio que se espera no encontro", salientou ainda o técnico dos campeões nacionais.



As duas equipas chegam a esta partida muito motivadas, face aos últimos resultados obtidos, conforme reconhece o técnico do Benfica. "Ambas as equipas chegam com índices elevados de motivação. O FC Porto vem de uma extraordinária vitória sobre o Barcelona e nós temos 10 triunfos em 10 jogos do Nacional e ainda três jogos e três vitórias na Europa. Há uma motivação a acrescentar a este clássico", disse Pedro Nunes.



O que se aguarda, de certo, é casa cheia na Luz – ao final da tarde de ontem apenas restavam 600 bilhetes disponíveis – para se assistir a um principais clássicos da modalidade.



O Benfica entrou no novo ano no comando do Campeonato Nacional da 1ª Divisão, mas esta situação pode alterar-se já hoje. Na verdade, basta o FC Porto – está apenas a dois pontos das águias – alcançar a vitória esta tarde no Pavilhão da Luz para que Guillem Cabestany e os seus pupilos regressem à cidade Invicta como líderes daquele que é considerado o melhor campeonato do Mundo.Contudo, para Hélder Nunes, assumir já o comando não é a meta principal da equipa. "É um jogo extremamente importante para chegar ao primeiro lugar, que é o nosso objetivo, mas o mais importante é terminarmos o campeonato em primeiro e não é sermos primeiros no final de janeiro. Agora, a vitória é fundamental para não ficarmos muito afastados do líder", disse o internacional português, no Porto Canal.

Autor: Vítor Ventura