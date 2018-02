O Benfica recebe hoje, no Pavilhão Fidelidade, o HC Grândola, no jogo que abre os 16 avos-de-final da Taça de Portugal.





No encontro de hoje (21h30), o Benfica reúne claro favoritismo. Contudo, Pedro Nunes, técnico das águias, lembra as dificuldades que passou no último encontro em Grândola, apesar do resultado."Não se pode facilitar. Costumamos respeitar todos os adversários. Independentemente de há pouco tempo termos jogado em Grândola e vencermos de uma forma folgada [7-2], o jogo foi mais difícil do que o resultado indica", alertou o treinador do Benfica.