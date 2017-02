Com uma goleada à moda antiga (12-2). Foi desta forma que o campeão europeu se desenvencilhou do RHC Diessbach, a equipa mais modesta do Grupo A da Liga Europeia de hóquei em patins. A partida disputada este sábado no Pavilhão da Luz serviu apenas para cumprir calendário, uma vez que os encarnados estavam já apurados para os quartos-de-final da competição e os suíços há muito afastados da competição.O técnico Pedro Nunes apostou num cinco inicial composto por Guillem Trabal, Carlos Nicolia, Diogo Rafael, Valter Neves e João Rodrigues, mas aos poucos foi rodando todos os jogadores, até porque, ao intervalo, a equipa encarnada já vencia de forma folgada. João Rodrigues (5), Valter Neves (2), Diogo Rafael (1), Carlos Nicolia (1), Miguel Rocha (1), Tiago Rafael (1) e João Sardo (1) marcaram os golos das águias, que terminam a fase de grupos com cinco vitórias e um empate.

Autor: João Lopes