O Benfica empatou este sábado em casa com a Juventude de Viana, por 7-7, no Pavilhão Fidelidade, e poderá perder a liderança do campeonato nesta 17.ª jornada, caso a Oliveirense vença na receção ao Turquel.As águias, que até estiveram a ganhar por 3-0 no início da primeira parte, viram os minhotos para para 3-5, 4-6 e 6-7 e só conseguiram evitar a derrota no último minuto. João Rodrigues (4 golos) e Tó Silva (3) foram as grandes figuras da partida.

Autor: José Morgado