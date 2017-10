Na próxima jornada, os atuais vice-campeões nacionais deslocam-se ao reduto da Juventude de Viana, enquanto o Sp. Tomar tem mais uma tarefa complicada pela frente, recebendo o FC Porto, que goleou o Grândola, este sábado (14-3)

O Benfica recebeu e venceu o Sp. Tomar por 5-1, este sábado, na jornada inaugural do campeonato nacional de hóquei em patins. Jordi Adroher esteve em destaque ao assinar três golos.As águias tiveram dificuldades para se colocarem na frente do marcador, sendo que o primeiro golo surgiu apenas aos 21 minutos, por João Rodrigues. Adroher acabou por ampliar o marcador apenas na segunda parte com dois golos nos primeiros dez minutos, tornando a vida mais complicada para os visitantes, cujo tento de honra saiu do stick de Hernâni Rodrigues (44'). Os encarnados não acusaram o golo sofrido e responderam rapidamente com um golo de Diogo Rafael (46'), seguido do hat trick de Jordi Adroher (48').