Quem vai estar particularmente atento ao que se passa no Dragão Caixa é o Benfica. A equipa da Luz recebe hoje (21h) o Infante Sagres, apenas a dois pontos de diferença do Sporting e, em caso de uma escorregadela dos leões frente ao FC Porto, as águias saltam para o comando isolado da classificação geral.

No entanto, para isso acontecer a equipa benfiquista tem de vencer obrigatoriamente o Infante Sagres, que ocupa atualmente a 13ª e penúltima posição.

"Não podemos olhar para a tabela classificativa e pensar que vamos encontrar facilidades. Vamos defrontar uma equipa combativa, organizada e com bons valores individuais, alguns com experiência de 1ª Divisão. Acho que o maior perigo somos nós", referiu o técnico Pedro Nunes, em declarações na BTV. O Benfica já ultrapassou o ciclo de jogos com as outras três equipas candidatas ao título [Oliveirense, FC Porto e Sporting], mas os jogadores encarnados não esperam facilidades. "Sabemos que somos favoritos, ainda para mais a jogar em casa. Queremos demonstrar que este ciclo de jogos complicados já passou. O Infante Sagres não vem à Luz para nos causar facilidades. Temos de ser competentes, ter uma atitude positiva e respeitar o Infante Sagres", referiu também TV, o internacional Diogo Rafael. Oliveirense à espreita A Oliveirense, apesar de ocupar o 4º lugar a 7 pontos do líder Sporting, vai também estar atenta ao jogo do Dragão Caixa. A formação liderada por Tó Neves recebe hoje o Valença, equipa que ocupa o 10º lugar e, em caso de vitória, pode reduzir a desvantagem para as equipas à sua frente.

Autor: Vítor Ventura