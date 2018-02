Continuar a ler

Para chegar à 'final four' da Liga Europeia feminina de hóquei em patins, o Benfica eliminou nos quartos de final a formação italiana do Estrelas Molfetta (10-2 e 15-2) e o Stuart Massamá afastou a equipa francesa do CS Noisy Le Grand (3-3 e 7-2).



A Espanha é a grande dominadora dos títulos femininos de hóquei em patins, com dez triunfos em 11 edições, sendo que a exceção foi o Benfica em 2014/15. Cinco títulos foram conquistados pelo Voltregà, quatro pelo Gijón e um pelo AC Alcórcon.



O Benfica vai ser o anfitrião da 'final four' da Liga Europeia feminina, em 17 e 18 de março, com Stuart Massamá, Gijón e Voltregà, informou o Comité Europeu de Hóquei em Patins (CERH).O pentacampeão nacional Benfica, que já conquistou o título europeu em 2014/15, defronta nas meias-finais as detentoras do troféu, as espanholas do Voltregà, enquanto o vice-campeão luso Stuart Massamá mede forças com o Gijón, finalista vencido da última edição.

