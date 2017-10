A cidade de Coimbra vai acolher os oito melhores classificados do Campeonato Nacional da temporada transata. A 2ª edição da Elite Cup arranca hoje, no Pavilhão Dr. Mário Mexia, e promete ser uma excelente propaganda para a modalidade. Apesar de se tratar de uma competição de pré-temporada, servirá certamente para as equipas perceberem em que patamar estão neste início de época e, desde logo, com um aliciante: as duas formações que estiveram a discutir o título Nacional na época passada até ao último segundo, FC Porto e Benfica, poderão encontrar-se na final no sábado.

"Acho que vai ser uma prova muito disputada, será mais uma etapa da nossa preparação com vista à época desportiva que se inicia no dia 21 de outubro", sublinhou o técnico encarnado, Pedro Nunes, à BTV.

