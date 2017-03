Continuar a ler

Assim, enquanto Tiago Rafael e Hugo Costa só voltam a jogar a 8 de abril, quando o Benfica receber o Sp. de Tomar e o OC Barcelos se deslocar a Lisboa para defrontar o Sporting (19ª jornada), Guillem Trabal já pode defrontar o Turquel, a 25 de março (18ª ronda).



Entretanto, o Benfica vai apresentar recurso dos castigos. "Vamos recorrer, evidentemente. O Benfica está a ser duplamente penalizado. Os dois jogadores foram expulsos e agora vamos ficar sem esses atletas... Consideramos que as expulsões foram injustas e as penalizações excessivas, face a outros casos passados", disse ao nosso jornal uma fonte do clube.



Em Viana



Mas a reunião do Conselho Disciplinar também se debruçou sobre a expulsão do treinador da Juv. Viana, no jogo que realizou no sábado frente à Oliveirense e que terminou com a vitória da equipa de Tó Neves (2-1), na conversão de um penálti, a 27 segundos do final, por Ricardo Barreiros.



Os protestos do técnico vianense ante o árbitro Rui Torres mereceram um castigo da CD de 28 dias de suspensão, a partir de 26 de fevereiro, o que significa que só volta ao banco a 8 de abril, quando a equipa minhota se deslocar ao recinto do Riba d’Ave.



Os treinadores do Benfica e do OC Barcelos, respetivamente Pedro Nunes e Paulo Freitas, vão ter de ‘reconstruir’ as equipas no próximos compromissos oficiais, tanto no Nacional da 1ª Divisão como ma Taça de Portugal. Tudo porque os benfiquistas Tiago Rafael e Guillem Trabal e o minhoto Hugo Costa foram severamente castigados pelo Conselho Disciplinar da Federação, após as expulsões de que foram alvo na partida que ambas as equipas realizaram no passado domingo e que terminou com uma igualdade (6-6).Tiago Rafael e Hugo Costa foram os mais penalizados, uma vez que foram punidos com três jogos de suspensão, enquanto o guarda-redes espanhol das águias foi castigado com dois.

Autor: Vítor Ventura