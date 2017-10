Há uma semana na abertura do Nacional, FC Porto, Benfica e Sporting ganharam os seus encontros com goleadas e nesta segunda jornada chegam as dificuldades.

O FC Porto, campeão nacional, visita o Sp. Tomar e como é da tradição o clube nabantino causa sempre alguns embaraços. "Temos de entrar bem, confiantes, a defender bem e a contra-atacar ainda melhor. Sabemos que o Tomar causa muitas dificuldades e ainda o ano passado só conseguimos vencer (3-1) já dentro dos dois últimos minutos", alertou o avançado do FC Porto Gonçalo Alves.

