Pedro Henriques foi um dos pilares da vitória do Reus na final da Liga Europeia contra a Oliveirense. E se já era um ídolo dos adeptos ‘rojinegros’, mais do que nunca gostavam de evitar o inevitável regresso ao Benfica.

"Vou ao banco levantar as minhas economias para que fiques", dizia-lhe um adepto no meio da festa na Praça de Plim, uma das mais emblemáticas de Reus, e onde a equipa se reuniu com os adeptos em celebração. E o desejo alarga-se aos colegas de equipa. "Pedro, não te vás, és um guerreiro; Pedro, fica", cantavam no jantar comemorativo da equipa enquanto o levantavam em braços.

Mas o regresso às águias após um ano de empréstimo é certo. "O meu futuro passa pelo Benfica e por voltar a levantar esta taça, mas de águia ao peito", assegura. "Esta foi uma época de transição e, acima de tudo, uma mudança de vida", recorda. "Foi uma carta arriscada, mas uma carta jogada com sentido e, a nível pessoal e desportivo, não podia estar mais contente", refere. A aposta de Pedro Henriques para evoluir com minutos de jogo conduziu o Reus à vitória na Liga Catalana e às finais da Supertaça e Taça do Rei. Uma aposta ganha. "Os meus colegas de balneário do Benfica foram os primeiros a apoiar esta mudança, esta evolução e também o meu sucesso... ainda que não contra o Benfica", graceja. "Tive o apoio total da maioria deles e eles sabem que, se fosse o Benfica na final, teriam todo o meu apoio também", frisa. A culminar uma excelente temporada, na final four de Lleida, Pedro Henriques conquistou, depois dos triunfos em 2013 e 2016 pelos encarnados, a terceira Liga Europeia a título pessoal, algo inédito para um jogador português. "A Liga Europeia é o expoente máximo de uma competição de clubes e sinto-me muito contente", afirma, ressalvando que o feito estava destinado para esta final. "Se não estivesse eu agora na história, estaria o Ricardo Barreiros", constata. Pedro regressará a Lisboa em julho, apontando já a um jantar com os ‘ex’ e futuros companheiros nas águias. E, movido pelas saudades, o prato até já está escolhido: bacalhau.



Venha o Mundial da China



Conquistada a Liga Europeia e com o título espanhol entregue ao Barcelona, o próximo grande objetivo de Pedro Henriques passa pelo Campeonato do Mundo, que decorrerá na China em setembro. "Como atleta tenho de dizer que espero estar presente", deseja o guarda-redes, depois de já ter estado nos Mundiais de 2015 e 2013. "Estou disponível e, como português, disputar o Mundial na China é uma grande ambição", aponta.

Autores: Pedro Alves dos Santos, Lleida (Espanha)