Continuar a ler

"Os objetivos do FC Porto são sempre os máximos, vencer todos os jogos. Este grupo ainda não terminou nada, quer mais, até porque tem jogadores com margem de progressão e acho que podemos acrescentar coisas ao jogo e ao trabalho. Portanto, máximo otimismo, máxima ambição, vontade de dar mais, continuar no topo das lutas e tentar ganhar títulos", disse.Com um plantel que sofreu apenas uma mudança - a saída de Vítor Hugo (para o Sporting), e a entrada de Alvarinho (que esteve emprestado pelos 'azuis e brancos' ao Óquei de Barcelos) -, Cabestany avaliou o reforço."O Alvarinho já conhece a casa, volta com uma experiência maior e esperemos que nos dê por um lado a frescura de um jogador jovem, com ambição e vontade de aprender, melhorar e triunfar no FC Porto, e por outro, traz qualidades no plano ofensivo em zona de finalização que esperemos poder aproveitar bem", disse.O treinador da equipa campeã nacional não assumiu qualquer favoritismo, mas disse que o principal objetivo é a revalidação do título nacional."Nós queremos revalidar o título, mas de nada serve dizermos se somos ou não os principais favoritos à conquista do campeonato. Acho que temos um plantel com opções e com humildade. Sinto que não somos menos mas também não somos mais do que ninguém", finalizou.Já o capitão Hélder Nunes foi mais preciso em relação aos objetivos da equipa para esta época."Os objetivos passam por ganhar todos os títulos em Portugal e tentar vencer a Liga Europeia, que sabemos que é uma tarefa muito difícil, pois são jogos muito intensos durante toda a época. Apesar de na época passada termos ganho tudo em Portugal, queremos mais, somos uma equipa jovem, ambiciosa e do nosso ADN faz parte a conquista de títulos", disse o jogador.