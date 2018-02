Era o jogo grande desta eliminatória da Taça de Portugal, com o FC Porto, que conquistou as duas últimas edições, a eliminar a Oliveirense em casa (4-3).

Os campeões nacionais entraram mais eficazes e chegaram ao 1-0 por Rafa logo aos quatro minutos na primeira transição que conseguiram. A cinco minutos do intervalo, voltaram a marcar por Baliu, mas a Oliveirense reduziu ainda na 1ª parte por Pablo Cancela. Apesar do equilíbrio, o FC Porto era mais perigoso e de livre direto Hélder Nunes voltou a colocar os dragões com dois golos de vantagem, mas Cancela, também de livre direto, encostou a Oliveirense no resultado ainda dentro dos primeiros cinco minutos da 2ª parte.

Com o jogo equilibrado, a equipa de Guillem Cabestany voltou a marcar por Reinaldo Garcia (4-2) quando estava a jogar em power-play após a exclusão de Ricardo Barreiros. A Oliveirense respondeu com remate forte de Jordi Bargalló (4-3), fixando o resultado final. "Sofremos muito para vencer pois falhámos na concretização, mas fiquei satisfeito com a forma de saber sofrer da equipa, que assim também soube ganhar", destacou Guillem Cabestany. Já o Sporting deslocou-se a Paços de Ferreira também para carimbar os oitavos-de-final, derrotando a Juventude Pacense por 5-0, sendo que o Turquel foi goleado pelo Riba’Ave.

Autor: Humberto Ferreira