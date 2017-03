46' - Penálti para o Sporting, por falta de García sobre Ferran Font. Após uma troca de palavras Rafa e o próprio Ferran Font veem o cartão azul.



41' - GOOOOOOOLLLOOO! Na transformação do catigo máximo, o próprio Gonçalo Alves dilata a vantagem do FC Porto para 4 golos de diferença. A eliminatória pode ter ficado sentenciada.



41' - Décima-quinta falta do Sporting, para Hélder Nunes tentar tranformar no sexto golo do FC Porto, mas Girão defende. No desenvolvimento do lance, Gonçalo Alves cai dentro da área e a equipa de arbitragem assinala penálti.



40' - Time out pedido pelo treinador portista.



39' - GOOOOOOLLLLOOOO! Vítor Hugo aproveita uma defesa incompleta de Ângelo Girão para fazer o quinto golo da equipa da casa.



38' - É a décima-quinta falta dos dragões. Livre direto para Pedro Gil tentar converter, mas o guarda-redes portista volta a levar a melhor. É o segundo livre desperdiçado pelo jogador leonino.



35' - GOOOOOOOOOLLLLLO! Caio, com um remate forte, a surpreender Nelson Filipe, traído por um ressalto da bola no poste da baliza.



34' - GOOOOOOOLLLLOOOO! Rafa dilata a vantagem do FC Porto, com um remate cruzado, espontâneo, que surpreendeu Ângelo Girão.



32' - Décima falta do FC Porto. Pedro Gil vai marcar o livre direto. Nelson Filipe leva a melhor sobre o experiente jogador do Sporting, que desperdiça a oportunidade de reduzir a desvantagem para a diferença mínima.



30' - Rafa cai na área do Sporting, mas o juiz entende ter havido simulação e avisa o jogador do FC Porto. Falta a favor dos leões.



28' - Ferran Font obriga Nelson Filipe a uma defesa tremenda, para evitar o segundo do Sporting.



19h26 - Início da 2.ª parte.



19h15 - Intervalo.



25' - Contra-ataque rápido, conduzido por Gonçalo Alves, que não consegue ultrapassar Ângelo Girão pela quarta vez.



22' - Sporting atinge a 10.ª falta. Livre direto, que Ângelo Girão consegue defender. Desta vez Hélder Nunes não consegue enganar o guarda-redes leonino.



21' - Contra-ataque conduzido por Ferran Font, com Nelson Filipe a revelar-se a última barreira ao segundo do Sporting.



20' - Nona falta da equipa do Sporting.



19' - GOOOOOOOOLLLLOOO! Na repetição, Miras não dá hipóteses a Nelson Filipe e faz o primeiro dos leões no dragão.



19' - Penálti favorável ao Sporting, que será convertido por Sérgio Miras. Um dos juízes dá golo. O outro manda anular. A bola entrou. À segunda. As imagens televisivas não deixam dúvidas.



17' - GOOOOOOLLLOOOO! O capitão do FC Porto, Hélder Nunes, na transformação do livre direto faz o terceiro, por entre as pernas de Ângelo Girão.



17' - Poka vê o cartão azul, por falta sobre Baliu. Livre direto para os dragões.



16' - Quarta falta do FC Porto. O Sporting já chegou às sete.



15' - Confusão junto da baliza do FC Porto, com João Pinto a pedir penálti. Equipa de arbitragem manda seguir o jogo.



14' - João Pinto com excelente oportunidade para reduzir a diferença, mas Nelson Filipe voltou a levar a melhor.



13' - Time out, desta vez pedido pelo treinador do FC Porto, Guillem Cabestany.



11 - Gonçalo Alves teve uma oportunidade clara para dilatar o marcador. Ângelo Girão, enorme, afastou a bola.



7' -Time-out, solicitado pelo treinador do Sporting. Há muito a retificar. O FC Porto entrou melhor na partida, a justificar a vantagem de dois golos, que podia ser até já mais dilatada.



5' - GOOOOOOLLLLOOO! Hélder Nunes faz o segundo da equipa da casa, aproveitando uma desatenção defensiva dos dragões.



4' - GOOOOOOLLLLOOO! Na tranformação do livre direto, Hélder Nunes faz o primeiro do FC Porto.



4' - Tuco vê o cartão azul. Fica fora 2 minutos. Livre direto para os dragões.



3' - João Pinto coloca a bola fora, para que Gonçalo Alves possa recuperar de um toque no pescoço.



18h30 - Início da partida.



18h30 - Cinco inicial do Sporting: Girão, Caio, João Pinto, Tuco e Pedro Gil.



18h28 - Cinco inicial do FC Porto: Nelson Filipe, Rafa, Hélder Nunes, Reinaldo Garcia e Gonçalo Alves



18h23 - O FC Porto, atual detentor da Taça de Portugal, recebe o Sporting, que estreia um novo técnico, Paulo freitas, ex-Óquei de Barcelos, na Dragão Caixa, em jogo de tudo ou nada. Apenas uma das equipas seguirá para os oitavos de final da Taça de Portugal.



18h20 - Boa tarde.

48' - GOOOOOOOLLLOOO! Gonçalo Alves aproveita o balanceamento ofensivo do Sporting, que procurava desesperadamente reduzir a desvantagem, para num ataque rápido apontar o sétimo dos dragões, diante de um Ângelo Girão desamparado.47' - Nelson Filipe, enorme, defende o remate de Pedro Gil, que lhe apareceu isolado pela frente.46' - GOOOOOOLLLOOO! Na transformação do castigo máximo, Sérgio Miras atira fortíssimo, sem hipótese de defesa para Nelson Filipe.