Continuar a ler

Para Gonçalo Alves não existem grandes segredos para estes encontros ibéricos. "Vai ser um grande jogo e os jogadores gostam destes ambientes. Pode ser um jogo que nos permita recuperar a confiança, pois sabemos da nossa qualidade e da forma como trabalhamos", referiu o avançado.



Ainda em relação à derrota com o Benfica, na Luz, Gonçalo Alves sustenta: "Saímos do jogo com o Benfica muito desanimados, tal como na época passada, pois estivemos a ganhar até perto do fim. Isso já passou, não podemos pensar no Benfica e cada jogo é uma final. Agora estamos focados no embate com o Barcelona e em conseguir os pontos que nos permitam passar à próxima fase da Liga Europeia", avisou o avançado do FC Porto.



O encontro entre o Barcelona e o FC Porto refere-se à 4ª jornada do Grupo B e vai ser transmitido pelo Porto Canal (19h50). Para Gonçalo Alves não existem grandes segredos para estes encontros ibéricos. "Vai ser um grande jogo e os jogadores gostam destes ambientes. Pode ser um jogo que nos permita recuperar a confiança, pois sabemos da nossa qualidade e da forma como trabalhamos", referiu o avançado.Ainda em relação à derrota com o Benfica, na Luz, Gonçalo Alves sustenta: "Saímos do jogo com o Benfica muito desanimados, tal como na época passada, pois estivemos a ganhar até perto do fim. Isso já passou, não podemos pensar no Benfica e cada jogo é uma final. Agora estamos focados no embate com o Barcelona e em conseguir os pontos que nos permitam passar à próxima fase da Liga Europeia", avisou o avançado do FC Porto.O encontro entre o Barcelona e o FC Porto refere-se à 4ª jornada do Grupo B e vai ser transmitido pelo Porto Canal (19h50).

As boas recordações de Gonçalo Alves estavam bem presentes quando fez a antevisão do jogo, de sábado, com o Barcelona para a Liga Europeia. "Na época passada conseguimos vencer fora e podemos repetir esse resultado. Todos sonhamos com a Liga Europeia", frisou o avançado dos dragões.No entender do internacional português, o FC Porto precisa de esquecer a derrota com o Benfica. "Tivemos um percalço no último fim de semana, mas temos de deitar isso para detrás das costas. O importante é chegarmos a Barcelona e procurarmos jogar bem, de forma a ficarmos com a sensação de que fizemos o nosso trabalho e demos tudo para vencer", observou.