O técnico português foi apresentado oficialmente na sexta-feira, em Luanda, pela Federação Angolana de Patinagem, como novo selecionador nacional, cargo a que regressa, depois de em 2005 e 2007 ter levado o cinco angolano aos Mundiais nos Estados Unidos e na Suíça, respetivamente.A reativação do centro especial de treino, para encontros regulares, estágios e treinos da modalidade, que o próprio Fernando Falé lançou em 2005, e uma escola de guarda-redes de hóquei em patins, são objetivos do novo selecionador. "É um trabalho muito mais profundo do que o imediatismo dos resultados", defendeu Fernando Falé, que terá como adjunto António Victor 'Duke'.A seleção angolana, sob a liderança de Fernando Falé, vai disputar o próximo tradicional torneio de Montreux, na Suíça, em abril. "Até 2019, queremos iniciar a renovação, criar a estrutura e o dinamismo necessário. Com ou sem Fernando Falé, depois logo se vê", rematou o técnico.